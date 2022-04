Brüsseler Barbesitzer soll junge Gäste unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben

In der Reportage (Auszug unten) werden Opfer anonym befragt, darunter Sita (26). Der Sachverhalt liegt acht Jahre zurück, als der Mann 18 Jahre war. Sita erzählt, wie er in der Diskothek unter Drogen gesetzt und später am Abend in der Wohnung von De Moncharline sexuell missbraucht wurde. Bis heute kämpft er mit dem Trauma dieser Nacht.

Auch eine ehemalige Mitarbeiterin von The Wood spricht von ihren Erfahrungen. Ihr zufolge empfing De Moncharline jedes Wochenende Gäste, die immer sehr jung, zwischen 18 und 22 und sogar minderjährig, waren.