Flandern will bis Juni 30.000 Aufnahmeplätze für ukrainische Flüchtlinge schaffen

Die flämische Regierung will bis Mitte Juni in Zusammenarbeit mit den Gemeinden rund 30.000 Aufnahmeplätze für ukrainische Flüchtlinge schaffen. Dies erklärte der flämische Minister für Wohnungswesen, Matthias Diependaele (flämische Nationalisten, N-VA), am Donnerstag vor dem flämischen Parlament.