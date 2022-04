Transmigrant kauft Rubbellos, gewinnt 250.000 Euro und verschwindet spurlos

Im Supermarkt in Zeebrugge hofft man derweil auf ein Happy End. Der junge Mann kam oft in den Laden, um Lebensmittel zu kaufen. Pater Fernand Maréchal aus Zeebrugge ist nicht beruhigt. Er setzt sich seit Jahren für Transmigranten ein und verteilt Essen in seiner Kirche. Auch er kennt den jungen Mann, hat ihn aber seit einer Woche nicht mehr gesehen. Jetzt, da er von den Besitzern der Spar erfahren hat, was passiert ist, hofft er, dass alles gut geht, obwohl er befürchtet, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte: “Ich mache mir Sorgen, dass er in die Hände von Menschen mit bösen Absichten gefallen ist.”