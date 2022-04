US-Unternehmen 3M verspricht 150 Mio. Euro extra zur Beseitigung der PFOS-Verschmutzung

Das US-amerikanische Chemieunternehmen 3M wird weitere 150 Millionen Euro in die "Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands" seines Standorts in Zwijndrecht in der Provinz Antwerpen investieren, um die Verschmutzung durch giftige PFOS-Stoffe zu beheben. Die Ankündigung erfolgte nach dem Besuch von 3M-Vorstandsvorsitzender Mike Roman in Belgien.