Der 1. April bringt Schnee und Glätte 

Wie angekündigt, schneit es am Freitagmorgen in Flandern, aber für eine Schneedecke von bis zu 5 cm reicht es nicht. Der schmelzende Schnee wird nicht liegen bleiben. Die Temperaturen am Morgen liegen um den Gefrierpunkt. In den kommenden Stunden ist mit Glätte auf den Straßen zu rechnen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen im Landesinnern auf 4 Grad und an der Küste auf bis zu 7 Grad. Im Hohen Venn fallen sie auf -2 Grad. Der Nordostwind weht mäßig bis ziemlich stark und erreicht auf See Böen bis zu 80 km/h.