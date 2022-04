“Corona-Krisenkosten und Krieg in der Ukraine”: Haushalt muss 2 Mrd. EUR Mehrausgaben schlucken

Die belgische Regierung hat sich am Freitag mit der Haushaltskontrolle beschäftigt. Eins steht fest: Die Auswirkungen der Corona-Epidemie und der Krieg in der Ukraine schlagen mit 2 Milliarden Euro an Mehrausgaben zu Buche. "Diese Ereignisse erschüttern derzeit unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft”, sagte Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale, Open VLD).