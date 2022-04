Beschäftigte in der Kleinkindbetreuung fordern radikale Änderungen

Erst kürzlich war die Kleinkindbetreuung in Flandern in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein sechs Monate altes Baby in einer Kinderkrippe in Mariakerke in der Nähe von Gent (Ostflandern) nach einem Schütteltrauma gestorben war. Beschwerden und Bedenken der Eltern waren in diesem Fall und in früheren Fällen nicht oder nicht ausreichend von der flämischen Aufsichtsbehörde Kind & Gezin gehört worden.

Die Beschäftigten in der Kinderbetreuung tätig sind, sagen jedoch, dass es seit Langem Probleme gibt und eine radikale Reform des Sektors erforderlich ist.

Anne Lambrechts, Koordinatorin der gemeinnützigen Kindertagesstättenorganisation Elmer, die vier Kinderkrippen in den Brüsseler Gemeinden Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek und der Stadt Brüssel betreibt, sagte gegenüber VRT News: "Es muss ein Plan erstellt werden, der zeigt, wie die Kleinkindbetreuung sich in Zukunft entwickeln muss. Wir sind für einen total neuen Ansatz."

Anne Lambrechts ist seit 25 Jahren in der Kinderbetreuung tätig und eine der Organisatoren der Kundgebung am Freitag.