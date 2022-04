Corona-Epidemie hat noch mehr Flamen aufs Fahrrad umsatteln lassen

Laut dieser Umfrage, die unter rund 2.000 Personen in Flandern durchgeführt wurde, geben 51 Prozent der Befragten an, ihr Fahrrad häufiger für kurze Strecken von etwa 2 km zu benutzen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um praktische Fahrten, wie z. B. Einkaufen oder Kinder zur Schule bringen.

Von den Befragten gaben 48 Prozent an, dass sie ihr Fahrrad schneller für Strecken zwischen 2 und 10 km aus der Garage holen. "Zu diesen Strecken gehören auch Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Die Nutzung des Fahrrads nimmt in allen Altersgruppen zu, obwohl sie bei jungen Menschen stärker ausgeprägt ist. Von diesen geben 57 Prozent an, das Fahrrad für Strecken bis zu 2 km zu benutzen, und 56 Prozent für Strecken zwischen 2 und 10 km", betont der VAB.



Seit Corona ist die Nutzung des Fahrrads in allen flämischen Provinzen gestiegen, fügt der flämische Pannendienst hinzu. Der Anstieg ist in Westflandern am stärksten (+55 Prozent für Entfernungen bis 2 km, +52 Prozent zwischen 2 und 10 km) und in Flämisch-Brabant am geringsten.