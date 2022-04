Fast 3 000 Corona-Patienten in den Krankenhäusern, Patienten auf Intensivstation unter 200

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Personen mit einer Corona-Infektion steigt weiter an. Zwischen dem 23. und 29. März wurden täglich im Schnitt 220 Corona-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Dies entspricht einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber der Vorwoche. Diese Zahl bezieht sich auf Personen, die eigens wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und nicht auf Personen, die mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert und dann positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Am Donnerstag wurden in belgischen Krankenhäusern 2.979 Patienten mit einer Corona-Infektion gezählt (+17 Prozent).

Derzeit befinden sich 172 Corona-Patienten auf einer Intensivstation. Nach einer Phase rückläufiger Zahlen seit Mitte Dezember handelt es sich erstmals um einen Anstieg, wenn auch nur leicht von 3 Prozent. Am 9. März fiel die Zahl der Intensivpatienten zum ersten Mal seit fast 5 Monaten unter 200.

Zwischen dem 23. und 29. März wurden pro Tag und im Schnitt 11.183 Neuinfektionen registriert, 6 Prozent mehr als im vorangegangenen Zeitraum. Die Zahl der Infektionen wird jedoch unterschätzt, da nicht jeder nach einem positiven Selbsttest einen PCR-Test durchführen lässt.

Die Zahl der Tests (38.832) ist zwischen dem 23. und 29. März um 2 Prozent gestiegen. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 31,2 Prozent (+1,8 Prozent). Das bedeutet, dass 31 von 100 Tests positiv ausfielen.

Die Reproduktionszahl zwischen dem 23. und 29. März beträgt 1,11 und bleibt damit die gleiche wie vor einer Woche. Eine Zahl größer als 1 bedeutet, dass das Virus an Stärke gewinn.

Im selben Zeitraum sind pro Tag und im Schnitt 23 Personen an den Folgen von COVID-19 gestorben. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum. Insgesamt verzeichnet Belgien 30.826 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

9 231 034 Personen in Belgien haben ihre erste Impfung erhalten. 9 127 753 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 7.100.928 Menschen (62 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 25,2 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.