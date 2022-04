Forschungsschiff Belgica nimmt Kurs auf die Arktis

"Diese neue Ausrüstung wird es uns nicht nur ermöglichen, die Aktivitäten des alten Forschungsschiffes fortzusetzen, sondern auch neue Forschungsarbeiten zu starten", fügte Kelle Moreau hinzu.

Eine erste Expedition ist für 2023 in die grönländischen Gewässer geplant. "Wir werden dokumentieren, wie sich das Schmelzen des Süßwassers der Eiskappen auf das Meerwasser auswirkt."

Mit ihrer neuen Ausrüstung kann die Belgica auch Proben aus einer Tiefe von bis zu 5.000 Metern entnehmen. 2022 wird das Schiff in englischen, irischen, spanischen, portugiesischen und italienischen Gewässern aktiv sein. "Es werden Arbeiten zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und Pflanzenwelt im Meer und über die Präsenz von Mikroplastik durchgeführt. Die Teams werden auch Forschungsarbeiten am Boden durchführen. Mit der neuen Ausrüstung an Bord der Belgica gehören wir zu den besten in Europa", meinte Staatssekretär Thomas Dermine.