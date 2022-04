Nachtclubmanager, der beschuldigt wird, Gäste unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben, suspendiert

Auszug aus der Pressemitteilung:

"Mit Bestürzung haben wir von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung gegen Herrn Carl de Rijck, besser bekannt als Carl De Moncharline, erfahren", heißt es in der Mitteilung. "Wir haben ihn aufgefordert, seine Tätigkeit bei l'Impérial einzustellen, bis die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen.”

"Keines der Mitglieder der Generalversammlung hatte Kenntnis von den ihm zur Last gelegten Vorfällen. Aber wir haben Vertrauen in das belgische Rechtssystem, das in diesem Fall Klarheit schaffen wird. In der Zwischenzeit bleibt L'Impérial geöffnet und wir tun alles, um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten".