42 Meter hoch: Ein neuer Feuerturm für die Kalmthoutse Heide

In der Kalmthoutse Heide im Nordwesten von Antwerpen unweit der niederländischen Grenze ist ein neuer Feuerturm in Betrieb genommen worden. Dieser Turm ist 42 Meter hoch und von dort aus beobachten ehrenamtliche Brandwächter das Naturschutzgebiet bei Trockenheit. Durchschnittlich 2 bis 3 Mal pro Jahr müssen diese Brandwächter Feueralarm in der Heide melden.