"Askoy II": Die Segeljacht von Jacques Brel ist definitiv zum nautischen Kulturgut in Flandern bestimmt worden

Zwei verschiedene Werften für die Restaurierung

Die beiden Brüder ließen die „Askoy II“ zunächst zur Schiffswerft „Nieuwe Scheldewerven“ in Rupelmonde bringen, doch die Werft musste Konkurs anmelden. 2015 kam ein Abkommen mit der Hafenbehörde des Seehafens von Zeebrügge zustande, nach dem die „Askoy II“ dort endgültig restauriert konnte. Bald soll sie wieder fahrtüchtig sein. Inzwischen muss nur noch die Inneneinrichtung fertiggestellt werden.

In den 1960er Jahren war die „Askoy II“ die größte Segeljacht in Belgien. Entworfen und bauen lassen hatte sie damals der Architekt und Ingenieur Hugo Van Kuyck für sich selbst. Jacques Brel kaufte die Jacht 1974 und segelte damit in Richtung der Markiseninseln in Französisch-Polynesien. Dort entdeckte er die Insel Hiva Oa, wo er sich niederließ. Die „Askoy I“I hatte er im Jahr 1976 weiterverkauft, doch sie strandete letztendlich in Neuseeland, wo sie 2007 geborgen und ein Jahr später nach Belgien gebracht wurde.