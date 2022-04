Belgiens Regierung verschiebt den Atomausstieg per Gesetzesanpassung

Das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung hat am Freitag die Anpassung des Gesetzes zum Atomausstieg aus dem Jahr 2003 beschlossen. Das bedeutet, dass die beiden jüngsten Kernreaktoren in den Kernkraftwerken 10 weitere Jahre am Netz bleiben können. Zudem verzichtet die Regierung auf den Bau von weiteren Gaskraftwerken, um die Energieversorgung im Zuge der Energiewende zu sichern.