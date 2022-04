Die Obstbauern in Limburg haben eine frostige Nacht hinter sich

Die Obstbauern in Limburg haben eine bange Nacht hinter sich, denn es sollte bis zu -4°C kalt werden, was für die Blütezeit an den Kirsch-, Birnen- und Apfelbäumen sehr gefährlich werden kann. „Man kann mit Frostprävention die Temperatur um 3 Grad höher bekommen. Es wird also alles oder nichts“, so Dany Beylemans vom Testzentrum für Obst und Früchte Ende vergangene Woche gegenüber VRT NWS.

„Durch die warmen Temperaturen der vergangenen Wochen hat die Blüte dieses Jahr 10 Tage früher angefangen. Die Kälte, die jetzt kommt, wird denn auch Schaden anrichten, wenn die Landwirte nicht eingreifen. Überdies haben die Unkosten für die Frostprävention wegen der steigenden Energiepreise um 30 % zugenommen.“

Schäden hielten sich in Grenzen

In der Nacht zum Sonntag verbrachten die Obstbauern in Limburg schlaflose Stunden auf ihren Feldern und Plantagen. Um die Temperaturen hoch zu bringen, hatten sie zahllose Feuertöpfe angezündet und einige waren mit „Frostbustern“, die mit Gas angeheizte Warmluft verbreiten rundgefahren. Wieder andere versuchten mit Windrädern wärmere Luft von oben auf die Felder blasen.

Lokal wurden in der vergangenen Nacht Temperaturen von bis zu -6°C gemessen und da halfen wohl auch die meisten Wärmeaktionen nicht mehr viel. Deshalb ging auch Dany Beylemans vom Kompetenzzentrum für Obst von Schäden an Birnen-, Apfel- und Kirschblüten aus. Aber, erste Beobachtungen haben ergeben, dass sich die Frostschäden weitgehend in Grenzen gehalten haben.