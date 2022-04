Ende des Zweiten Weltkriegs: Soll der 8. Mai in Belgien wieder ein Feiertag werden?

In einigen Ländern, wie in Frankreich, ist der 8. Mai ein Feiertag, doch in Belgien wurde dieser offizielle Feiertag 1974 abgeschafft. Doch jetzt wünschen sich einige Verbände, wie z.B. die Nord-Süd-Vereinigung 11.11.11, die Liga für Menschenrechte, der Frauenrat und auch einige Gewerkschaften - die christliche ACV und die sozialistische ABVV, dass dieser Tag auch in Belgien wieder ein offizieller Feiertag wird.

Die Initiatoren dieses Aufrufs sind der Ansicht, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg so langsam in unserem Land verblasst. Gerade in einer Zeit, in der die letzten Menschen, die diesen Krieg noch erlebt haben, von uns gehen, sei es wichtig, diese Erinnerung weiter zu fördern. Nazi-Deutschland hatte sich an diesem Tag 1945 ergeben und kapituliert und dieser Tag erinnert nicht zuletzt auch an den Sieg gegen den Faschismus in Europa.