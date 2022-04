Gruppe F: Das sind die Gegner der Roten Teufel bei der WM in Katar

Gerade haben die Roten Teufel auf der FIFA-Rangliste nach 4 Jahren Platz 1 an Brasilien verloren, da kommt die Auslosung für die Gruppenphase bei der WM in Katar. Kroatien, Marokko und Kanada heißen die Gegner und einfach wird das wohl nicht - zumal die belgische Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen gegen Irland (2:2) und Burkina Faso (3:0) nicht gerade geglänzt haben – auch wenn diese Spiele nur Testspiele waren, in denen neue Spieler getestet wurden.

Vor allem Vizeweltmeister Kroatien mit Luka Modrić von Real Madrid im Kader ist gefährlich. Auch Kanada sollte man nicht unterschätzen. Hier sind u.a. Bayern-Spieler Alphonso Davies im Kader und auch Jonathan David (ex-AA Gent) und Tajon Buchanan, der bei Titelverteidiger Club Brügge eine wichtige Rolle spielt. Bei Marokko spielt Tarik Tissoudali, der bei AA Gent unter Vertrag steht.

Die Roten Teufel spielen nach der Auslosung am 23. November gegen Kanada, am 27. November gegen Marokko und am 1. Dezember gegen Kroatien. Falls Belgien weiterkommt, droht im Achtelfinale weiteres Ungemach. Je nach dem, ob Belgien aus der Gruppe F als Erster oder Zweiter herauskommt, sind Spanien oder Deutschland die möglichen Gegner.