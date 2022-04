Kältester 1. April seit je her - KMI warnt mit Code gelb vor Kälte und glatten Straßen

In der Nacht zum Sonntag wird es in Belgien stark frieren. Nur an der Nordseeküste bleiben die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, so das Wetteramt KMI.

Das Meteorologische Institut hat für die kommende Nacht den Wettercode gelb ausgegeben, wie VRT-Wettermann Frank Deboosere mitteilt: „Es wird besonders kalt. Unter einem sternenklaren Himmel ohne Wind können die Temperaturen im Inland auf -4 bis -6°C sinken mit Spitzenwerten bis zu -10°C in den Tälern in den Ardennen. Das sind schlechte Nachrichten für die Blüten in den Obstanbaugebieten.“