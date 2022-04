Trooz 9 Monate nach dem Hochwasser: Freiwillige aus Flandern verteilen materielle Spenden

Auch deshalb ist eine Hilfs- und Spendenverteilaktion, wie die an diesem Wochenende so wichtig für die Menschen dort in den ehemaligen Hochwassergebieten. Vier Lastwagen aus dem Bistum Brügge sind dazu mit materiellen Spenden nach Trooz gekommen, wo sie in der Sporthalle sortiert und verteilt wurden.

Eine ehrenamtliche Helferin aus der betroffenen Region sparte gegenüber VRT NWS nicht mit Kritik an den Behörden: „Dank ihnen werden die Opfer der Überschwemmungen nicht vergessen. Sie fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Ich finde es schade, so etwas sagen zu müssen, doch für sie gibt es nichts. Sie müssen sich in Containern waschen, in denen es weder warmes Wasser noch eine Heizung gibt. Das ist doch nicht normal.“