Vor der Flandernrundfahrt: Kein Wout van Aert am Start - Die Touristen sind bereits unterwegs

Schon jetzt warten am Rand des Parcours zahlreiche Radsportfans, von denen die ersten mit ihren Wohnmobilen bereits Anfang der Woche angereist waren. Darunter sind auffallend viele Slowenen, die sich durch den Ausfall von Wout van Aert jetzt mehr Chancen für Primoz Roglic oder Tadej Pogacar ausrechnen.

Am Samstagmorgen sind dann die ersten Radsporttouristen gestartet, die sich am Tag vor der „Ronde“ selbst auf den Weg machen, den Parcours des Rennens zu absolvieren. Hoffentlich haben sie ihre Kleidung dem bescheidenen Wetter angepasst, denn mit so schlechten Umständen an diesem ersten Aprilwochenende hat dann doch keiner gerechnet…