Belgien erforscht die Auswirkungen von Windkraftanlagen in geschütztem Seegebiet

Was sagt die Wissenschaft?

Steven Degaer ist maritimer Ökologe am Königlich Belgischen Institut für Naturwissenschaften (KBIN) und er führt eine der 25 Studien durch. In seinem Labor in der Genter Universität befindet sich ein riesiges Aquarium, in dem u.a. Eier vom Hundshai (Scyliorhinus canicula) und von der Tintenfischart Seekatze (Sepia officinalis) eingelassen sind (Foto oben). Hiermit untersucht Degaer die Auswirkungen von magnetischen Strahlen auf diese Eier, denn solche Strahlungen entstehen bei Windrädern auf hoher See.

Die möglicherweise betroffenen Sandbänke seien ein ideales Terrain für die Meerestiere, um ihre Eier abzulegen, so der Ökologe: „Aber wenn sie eine längere Zeit Strahlungen bloßgestellt werden, müssen wir wissen, welches die Folgen davon sind. Besteht die Gefahr von Missbildungen? Das ist das, was wir hier untersuchen.“

Eher Möglichkeiten als Gefahren?

Der Wissenschaftler sieht aber auch Chancen im Bau von Windkraftanlagen in Schutzzonen, denn Fischfang ist hier erlaubt: „Dann können Schleppmetze den Meeresboden nicht mehr verstören. Möglicherweise kann der Hundshai dann wieder erfolgreicher im Grind seine Eier ablegen.“

Die Nordsee mag ein vielbefahrenes und stark befischtes Gebiet sein, auch im Bereich des belgischen Hoheitsgebietes, doch die Biodiversität ist hier reichhaltig. Krabben leben hier und auch der europäische Hummer (Homarus grammarus) und der Gemeine Pfeiltintenfisch (Lollgo vulgaris). Wenn hier die Fischerei mit Schleppnetzen aufhört, dann können sich diese Meerestiere möglicherweise besser vermehren. Die Wissenschaftler hoffen, dass die Ergebnisse ihrer Studien hier mehr Klarheit bieten können.

Falls die Studien ergeben, dass für bestimmte Naturschutzgebiete in der Nordsee durch den Bau von Windrädern Nachteile entstehen, können die Ergebnisse in die Planungen einfließen, z.B. in dem Fundamente von Windrädern nicht gerade an besonders sensiblen Stellen aufgestellt werden oder in dem Starkstromkabel anders verlegt werden. Die Pläne für die Offshore-Windkraftanlage an den „Vlaamse Banken“ in der Prinzessin Elisabeth-Zone scheinen ausreichend flexibel aufgestellt worden zu sein.