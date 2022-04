EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilt die Brutalitäten der russischen Armee

EU-Ratspräsident Michel beschuldigt die russische Armee in einem Twitter-Bericht, in Butscha ein Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet zu haben. Hier wurden nach dem Abzug der Russen rund 300 getötete Zivilisten gefunden, die teilweise auf der Straße lagen oder die in Massengräbern verscharrt wurden.

Michel kündigte an, dass die Union die ukrainischen Behörden dabei unterstützen werde, Beweise dafür vorzulegen. Die Verantwortlichen müssten vor ein internationales Gericht gestellt werden: „Die EU wird der Ukraine und den regierungsunabhängigen Organisationen (ONG) dabei helfen, die notwendigen Belege für mögliche Verfolgungen vor internationalen Gerichten vorzulegen.“

Michel kündigte unter dem Hashtag "#BuchaMassacre" auch weitere Maßnahmen von Seiten der Europäischen Union gegen Russland an und die Ukraine werde weiter unterstützt. Kiews Bürgermeister Klitschko machte Russlands Präsident Putin unterdessen persönlich für die Gräueltaten in Butscha verantwortlich und nannte das Massaker Völkermord.