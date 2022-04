Flämischer Baupromotor in Ostende überfallen: Uhr im Wert von 350.000 € gestohlen

Der Bauträger und Projektentwickler Bart Verslyus (Foto) ist am Freitagabend in Ostende überfallen worden. Die Täter hatten es wohl auf die rund 350.000 € teure Uhr ihres Opfers abgesehen. Die Staatsanwaltschaft von Westflandern ermittelt. In Brüssel konnten zwei Diebe, die kurz zuvor bei einem Raubüberfall auf offener Straße eine Rolex-Uhr gestohlen hatten, festgenommen werden.