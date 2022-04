Flandern investiert in einen "Gamehub", um den Sektor "auf ein höheres Niveau zu bringen"

In Flandern wird ein sogenannter „Gamehub“ entstehen, eine Location, in der Spieleentwickler zusammenarbeiten können und in der es zu entsprechendem Ideenaustausch kommen soll. Dieser „Gamehub“ ist eines der wichtigsten Elemente des neuen Visionspapiers „Level Up Flandern“ von Landesmedienminister Benjamin Dalle (CD&V), die dieser im Rahmen des FACTS-Festivals in Gent vorstellte.