La Fonderie in Brüssel: Industriemuseum mit Platz für interessante Ausstellungen

Brüssel ist ja bekanntlich eine zweisprachige Stadt und so trägt die Wasserausstellung auch zwei Titel. In Niederländisch lautet der Titel "Water loopt niet van een leien dakje" ("Wasser kommt nicht von irgendwo her") und in Französisch "Oh! Ca ne coule pas de source" ("Wasser tropft nicht aus der Quelle" – wobei "Oh" für "eau" steht, für Wasser also). Diese Ausstellung befasst sich mit der Geschichte der Wasserversorgung in Brüssel, die mit enormen Arbeiten im 19. und im 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt hatte.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)