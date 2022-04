Limburg: Naturschützer bestätigen, dass Wölfin Noëlla ist wieder trächtig

Die Bilder, die dies bestätigen, wurden bereits am 23. März aufgenommen, doch erst jetzt, nach genauer Analyse, wurden Meldungen dazu bestätigt.

Dass Noëlla gerade jetzt wieder schwanger ist, sei logisch, so Jan Loos von „Welkom Wolf“ gegenüber VILT, dem Flämischen Informationszentrum für Landwirtschaft und Gartenbau: „Die Paarungszeit von Wölfen in Europa beschränkt sich bis Ende Februar. Nach einer Trächtigkeit von ungefähr 63 Tagen werden die Welpen geboren, etwa zwischen Mitte April und Mitte Mai. Das hat die Natur so geregelt, damit die Jungtiere in einer Saison aufwachsen, in der ausreichend Beute verfügbar ist.“

In den beiden vergangenen Jahren hatte Noëlla jeweils in der zweiten Aprilhälfte geworfen, so Jan Loos: „Das wird dieses Jahr wohl auch der Fall sein.“ Nachdem zwei einjährige Wölfe des Rudels, die einzigen Überlebenden des Wurfes von 2020 zum Jahreswechsel weggegangen sind, um sich eigene Reviere zu suchen, besteht das limburgische Rudel aktuell nur noch aus Vater August, Mutter Noëlla und drei überlebenden Welpen des Wurfes von 2021.

Einige Jungwölfe sind in der Vergangenheit im Straßenverkehr überfahren worden. Das bedeutet, dass das Rudel stets aus zwischen 5 oder 10 Tieren besteht und sich zahlenmäßig nicht wirklich weiterentwickelt.