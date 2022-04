MP Jambon will in Südafrika die Verbindung mit Flandern verstärken

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) hat sich am Sonntag in Richtung Südafrika aufgemacht, um dort die Verbindungen mit seinem belgischen Bundesland zu verstärken. Jambon wird in Südafrika politische Gespräche führen, doch es wird auch wirtschaftliche und kulturelle Kontakte geben. Seit dem Ende der Apartheid in Südafrika haben fast alle flämischen Länderchefs dieses Land besucht.