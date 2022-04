1 Million Zuschauer? Aufräumen nach der Flandernrundfahrt

Am Sonntag fand zum ersten Mal nach zwei Coronajahren wieder eine Flandernrundfahrt mit Publikum statt. Schätzungsweise 1 Million Zuschauer fanden sich entlang der 272,5 km langen Strecke zwischen Antwerpen und Oudenaarde ein und die haben einiges an Abfall hinterlassen - besonders an den neuralgischen Punkten der „Ronde“, wie an den berühmt-berüchtigten Anstiegen, den „Hellingen“. Nicht zuletzt müssen auch zahllose Kilometer an Sperrgittern und Zäunen abgebaut werden. Unser Video zeigt die Arbeiten, die nach einem solchen Event anfallen.