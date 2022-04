Belgiens Premier De Croo verurteilt die "Kriegsverbrechen" in Butscha

In den nach dem Abzug der Russen vorgefundenen Ortschaften zeigte sich ein Bild des Grauens. Hunderte Leichen, zumeist von Zivilisten, wurden in Massengräbern entdeckt und zahlreiche Tote säumten die Straßen, vor allem in Butscha, einem Vorort von Kiew. Hier hatten einige der Toten ihre Hände auf dem Rücken zusammengebunden, was das Ganze wie eine Exekution aussehen lässt.

Premier De Croo ist nicht der einzige Regierungschef, der das Wort „Kriegsverbrechen“ in den Mund nimmt und auch er fordert, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eingreifen müsse. Dieses Gericht befasst sich mit Kriegsverbrechen, mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und mit Völkermord. Der Hof in Den Haag hatte bereits vor rund einem Monat angekündigt, sich mit möglichen Kriegsverbrechen durch Russland in der Ukraine zu befassen.