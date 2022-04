"Bis zu 50 % weniger Produktion" - Limburgs Spargelzüchter vom Frost am Wochenende schwer getroffen

Die Spargelzüchter versuchen zu retten, was zu retten ist: „Wir können den Spargel gut mit schwarz-weißer Folie abdecken, doch wir haben auch Minitunnel gegraben, um die Wärme zu speichern. Doch wenn es zu lange kalt bleibt, können wir das nicht mehr auffangen und dann sackt die Produktion sowieso.“

Zwangsläufig wird es durch die Verluste in Limburg weniger Spargel am Markt geben und das wiederum wird zu höheren Preisen führen, so Züchter Johan Driessen abschließend: „Wir hatten gehofft, dass wir zu Ostern viel Spargel anbieten können, doch mit der geringeren Produktion glaube ich, dass die Preise wohl steigen werden.“ Ob sich die Produktion noch erholen kann, bleibt fraglich, aber die Saison dauert noch bis Juni. „Wir werden doch wohl noch etwas Sonne bekommen?“, lacht der Spargelzüchter aus Kinrooi…