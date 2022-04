Die belgische Regierung wartet mit einem "Belüftungsplan" auf

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) hält nicht erst seit gestern an der Idee fest, dass eine gute Belüftung und eine gute Luftqualität im Kampf gegen das Coronavirus und gegen andere Viren essentiell ist.

Der flämische Sozialist hält also daran fest, auch nach Corona für eine gesunde Luft in Innenräumen zu sorgen: „Wir verbringen 85 % unserer Zeit in Innenräumen. In schlecht belüfteten Versammlungsräumen oder Klassen schläft man ein, wird man müde oder dösig. In einem schlecht belüfteten Saal geht auch die Gruppe rund, wenn eine Grippewelle herrscht oder auch andere Infektionskrankheiten.“

Gute Luft sei also schlicht und einfach für die allgemeine Gesundheit sehr wichtig: „Das ist eigentlich eine Sache von Lebensqualität“, so Vandenbroucke und deshalb kommt die Regierung jetzt mit einem ambitionierten „Belüftungsplan“ für alle öffentlich zugänglichen Räume und Gebäude.