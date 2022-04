Drei Manager von PostNL in Belgien bleiben in Untersuchungshaft

Anfang letzter Woche hatten die Sozialinspektion und die Kriminalpolizei von Antwerpen Razzien in drei Vertriebszentren von PostNL durchgeführt und zwar in Willebroek, Wommelgem und Turnhout. Dabei ging es um Schwarzarbeit und um andere Verstöße gegen das Arbeitsrecht in Belgien. Im Zuge dieser Durchsuchungen wurden neun Personen festgenommen, von denen sechs nach Verhören noch am gleichen Tag wieder freigelassen wurden. Drei Personen befinden sich noch in Haft. Das sind die Manager von PostNL Belgien.