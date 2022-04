Fußball in Belgien: Die Top 3 bleibt unverändert, ein Aufsteiger steht fest

Am vorletzten Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga bleibt die Top 3 der Tabelle unverändert. Union Saint-Gilloise, Club Brügge und Antwerp sind schon jetzt für die Champions Play Offs qualifiziert. Die AS Eupen hat den Klassenerhalt geschafft und musste dafür noch nicht einmal gewinnen. Und mit Westerlo steht der Meister in der zweiten Liga (Liga 1B) fest und damit auch der erste Aufsteiger. So richtig beeindruckend war allerdings der Abschied von Cercle Brügge-Keeper Miguel Van Damme, der an Krebs gestorben ist. Ein volles Stadion gedachte einem unvergessenen Spieler…