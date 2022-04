Masern: Experten raten zu Impfungen für ukrainische Flüchtlinge

Die Masern können zu einer Gehirnhautentzündung führen oder zu einer Enzephalitis, einer Hirnentzündung. Die Sterberate in einem solchen Fall liegt bei 1 zu 1.000, sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen. In Belgien sind gut 95 % aller unter 20-Jährigen dagegen geimpft, obschon eine solche Impfung nicht verpflichtet ist. Kinder erhalten ihre erste Dosis in Belgien im Alter von 12 Monaten und die zweite Impfung folgt im Alter von 11 oder 12 Jahren. In diesem Alter erfolgt die Impfung zumeist in der Schule, aber auch beim Hausarzt oder in bestimmten Gesundheitseinrichtungen.

Aber, nicht wenige Belgier sind im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gefährdet, weil sie entweder vor 20 oder 30 Jahren nicht oder nicht vollständig gegen die Masern geimpft wurden. Vielleicht hat das mit ein wenig Lässigkeit zu tun, sagt der Vakzinologe Pierre Van Damme von der Antwerpener Universität (UAntwerpen) gegenüber De Standaard: „Und das müssen wir jetzt zurechtbiegen. Bei einem Teil der Gruppe der Über-40-Jährigen wurde inzwischen eine natürliche Immunität aufgebaut. Damals gab es noch keine systematische Impfung und die Masern zirkulierten noch.“