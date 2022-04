Massaker in Butscha: Auch Belgien fordert internationale Ermittlungen gegen Russland

EU-Ratspräsident, der ehemalige belgische Premierminister Charles Michel, hatte am Sonntag via Twitter schockiert auf die Bilder aus Butscha reagiert und teilte mit, dass die Union der Ukraine dabei helfen werde, Beweise für das Massaker der russischen Armee an den Zivilisten in Butscha zusammenzutragen (siehe nebenstehenden Beitrag). Inzwischen fordern auch andere EU-Mitgliedsstaaten internationale Ermittlungen zu diesem Vorgang.