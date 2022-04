Streikankündigung bei Ryanair in Belgien: Kein Streik in den Osterferien aber vielleicht im Sommer.

Bei der christlichen Gewerkschaft ACV Puls wurde die Streikankündigung des Kabinenpersonals von Ryanair an den belgischen Standorten Charleroi und Zaventem bestätigt und hier wurde auch als Grund angegeben, dass die Verhandlungen zwischen den Arbeitnehmervertretern und der Direktion der Fluggesellschaft bisher zu nichts geführt haben.

Das bisher geltende Tarifabkommen ist im März ausgelaufen. Dieses Abkommen war das erste seiner Art bei Ryanair in Belgien, nach dem die Lowcost-Airline 2019 die belgische Gesetzgebung zum Arbeitsrecht nach längeren Streiks akzeptiert hatte. Dieses Tarifabkommen sah u.a. ein festes Monatsgehalt für die Stewardessen und die Stewards vor, gleich wie viele Stunden sie geflogen sind.

Aktuell würden die Standpunkte bei den neuen Verhandlungen noch weit auseinanderliegen, so die Gewerkschaften. Ryanair führt die Krise an, um wenig Flexibilität an den Tag zu legen, doch die Arbeitnehmer sehen angesichts der derzeitigen Gewinnerwartungen ausreichend Spielraum für bessere Arbeitsbedingungen für das Kabinenpersonal.

Auflagen werden nicht respektiert

Den Gewerkschaften stößt aber auch übel auf, dass Ryanair auch unter belgischer Flagge noch immer einige arbeitsrechtliche Basisauflagen nicht respektiert. Das soll z.B. die elektronische Einreichung der Dienststunden des Personals beim Landesamt für soziale Sicherheit (RSZ/LSS) Betreffen und die verpflichtete jährliche medizinische Untersuchung des fliegenden Personals müssen die Mitarbeiter aus eigener Tasche bezahlen.

„Wir wollen Ryanair noch eine Chance geben, seriös zu verhandeln“, hieß es noch am Montagvormittag bei ACV Puls: „Macht die Gesellschaft das nicht, dann kann es noch im Laufe dieser Woche zu Streiks kommen.“ Doch dazu wird es wohl während den laufenden Osterferien in Belgien nicht kommen. Doch eine Streikgefahr droht für den kommenden Sommer, wenn die Ryanair-Direktion nicht mit konkreten Lösungsvorschlägen für die Tarifverhandlungen aufwartet.

Möglicherweise stimmen sich die belgischen Kollegen mit denen in Frankreich ab, denn dort laufen ähnliche Verhandlungen und auch dort wurde bereits eine Streikankündigung eingereicht. In Belgien sind rund 400 Mitglieder des Kabinenpersonals von Ryanair an den Standorten Charleroi und Zaventem betroffen. Die Aktion betrifft nicht die Ryanair-Piloten, für die aber ebenfalls derzeit Tarifgespräche laufen.