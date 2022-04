Belgien: Möglicherweise wird der Schwellenindex zum vierten Mal in nur 9 Monaten überschritten

Grund für diese Entwicklung ist laut Planbüro, dass die finanziellen Bereiche des belgischen Staates analysiert, weiterhin die anhaltend hohe Inflation seit Herbst 2021 auch in unserem Land, die sich vor allem - aber nicht nur - aus den hohen Energiepreisen ergibt. Denn auch der Rest des Lebens wird teurer. Lebensmittel sind in unserem Land im Vergleich mit dem vergangenen Jahr durchschnittlich um 4,6 % teurer geworden.

Das kommt dadurch, dass die Unternehmen ihre Mehrausgaben für Energie und für Rohstoffe an die Kunden weitergeben. Dazu gehören auch die steigenden Lohnkosten, die wiederum eine Folge der Inflation und des steigenden Index sind.

Durch die automatische Indexierung der Löhne und Gehälter geht die Nationalbank (BNB) davon aus, dass die Lohnkosten im Zeitraum 2022-2024 in unserem Land um bis zu 13 % steigen können. Auch in unseren Nachbarländern werden die Lohnkosten wohl steigen, wenn auch mit etwas Verspätung und vielleicht nicht in dem Maße, wie in Belgien. Das bedeutet für unser Land einen Wettbewerbsnachteil, der in diesem Zusammenhang auch „Lohnkosten-Handicap“ genannt wird.