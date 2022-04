"CLOSER" - Knokke-Heist hat ein gigantisches Kunstwerk bekommen

Überschätzung und Unterschätzung

Mit seinem Projekt „CLOSER“ will Tellier die Aufmerksamkeit auf die Themen Überschätzung und Unterschätzung legen - auch im Hinblick auf Corona, auf den Klimawandel und auf die scheinbare Unüberwindbarkeit, die vielleicht auch auf Putins Einmarsch in der Ukraine schielen könnte.

„Ich integriere Fotos in Umgebungen und schaffe so Installationen. Diese beinhalten immer eine Botschaft. Wenn man 2 bis 3 Jahre an so einer Installation arbeitet, ist es natürlich immer wieder schön, wenn man auch persönlich hinter dieser Botschaft steht“, so Wim Tellier zu seinen Arbeiten.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)