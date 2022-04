Corona in Belgien: Wieder über 3.000 Patienten in den Krankenhäusern - Zunahme bei den Ansteckungen

Die Zahl der Menschen, die mit Corona in Krankenhäusern eingeliefert werden müssen, steigt noch immer an. Aktuell werden täglich etwa 216 neue Coronapatienten in Belgien hospitalisiert, wie aus den aktuellen Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano ersichtlich ist. Von den derzeit über 3.000 Coronapatienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, befinden sich 185 auf Intensivstationen. Ein Update der Corona-Zahlen liefert Sciensano ab jetzt immer Dienstags und Freitags.