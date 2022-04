Der aktuell hohe Krankenstand in Belgien betrifft besonders das Gesundheitswesen

Woher kommt wohl dieser hohe Krankenstand? Nach Ansicht von Medizinern und Virologen liegt das auch daran, dass in Belgien fest alle Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Die Mundmaskenpflicht gilt nur noch in Gesundheitseinrichtungen und in Bussen und Bahnen. Und so werden wieder Infektionskrankheiten weitergegeben. Doch auch das nasskalte Wetter sorgt für Erkältungen und Grippe.

Besonders betroffen ist hier das Gesundheitswesen, denn hier fallen krankheitsbedingt zahlreiche Personalmitglieder aus. In den Krankenhäusern wird es schwierig, die Personalpläne zusammenzustellen, da so viele Kolleginnen und Kollegen krank sind. Und rund 3.000 Covid-Patienten verlangen viel Personal. Das bedeutet, dass es in den gerade angefangenen Osterferien für das nicht zuletzt durch Corona geschlauchte Personal nur bedingt möglich ist, frei zu nehmen. Das wiederum ist ein weiterer Schlag gegen die Motivation.

In der Gastronomie hingegen, wo es neben einem bedingt hohen Krankenstand ohnehin einen akuten Personalmangel gibt, freut man sich über zusätzliches Personal, dass aus den Reihen der Flüchtlinge aus der Ukraine kommt. Mithilfe des flämischen Arbeitsamtes (VDAB) finden hier Ukrainerinnen recht leicht Arbeit und sie sind in den Hotels und Restaurants sehr willkommen. Hoffentlich bleiben diese Frauen gesund in Belgien…