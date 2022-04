Der deutsche Energiekonzern RWE will in Dilsen-Stokkem einen Batteriepark statt ein Gaskraftwerk bauen

„Das Gaskraftwerk ist aus der Planung gestrichen“, sagte Adriaan van der Maarel von RWE dazu: „Eine Berufung nach der Ablehnung der Baugenehmigung beim Rat für Genehmigungsstreitfälle haben wir ebenfalls zurückgezogen.“

Mit dem Batteriepark geht RWE in Limburg einen völlig neuen Weg, wie Van der Maarel gegenüber Het Belang Van Limburg erklärt: „Mit der Zunahme von Elektrizität aus Wind und Sonne wird die Unbeständigkeit der Stromversorgung zunehmen, z.B. an bewölkten und windstillen Tagen. Dank der Akkus können wir an solchen Tagen trotzdem Strom liefern, der an sonnigen Tagen aufgeladen wurde.“

RWE will in Rotem einen Batteriepark mit einer Speicherleistung von 200 Megawatt errichten: „Dieser Park wird, wenn es vollständig aufgeladen ist, 4 Stunden Strom liefern können. Das bedeutet, dass er 800 MWh (Megawattstunden) Strom bietet.“

Damit können 800.000 Haushalte mit einer Stunde Elektrizität versorgt werden. Am 19. April veranstaltet RWE in Dilsen-Stokkem einen Informationsabend, um der interessierten Bevölkerung die Pläne zu diesem Batteriepark zu erläutern.