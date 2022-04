Fusion in Ostflandern: Kruibeke und Beveren sollen bis zum 1. Januar 2025 zu einer Großgemeinde werden.

Beveren ist in der Provinz Ostflandern flächenmäßig gesehen und von der Bevölkerungszahl - abgesehen von den Großstädten, wie Gent - die größte Gemeinde. Jetzt will Beveren mit der Nachbargemeinde Kruikebe fusionieren. Am Montagabend sagten die beiden Bürgermeister dazu: „Beveren-Kruibeke hat das Potential, die zweitgrößte Kommune in Flandern zu werden.“