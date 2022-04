Im Hafen von Ostende soll eine Wasserstoff-Tankstelle für Schiffe gebaut werden

In einer ersten Phase soll diese Station pro Tag 4 Schiffe mit Wasserstoff als Treibstoff betanken können. Dabei handelt es sich um mit Wasserstoff angetriebene Schiffe, die zu Unterhaltsarbeiten an den Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee genutzt werden (Foto unten). Diese Schiffe werden derzeit auf Wasserstoff-Antrieb umgebaut.

„Der große Vorteil bei der Nutzung von Wasserstoff in der Schifffahrt ist der, dass dabei kein CO2 ausgestoßen wird. Das ist also ein nächster Schritt mit dem der Gebrauch von fossilen Kraftstoffen im Bereich Mobilität vermieden wird“, verlautete dazu von Seiten der Hafenbehörden in Ostende.

Der Hafen ist in dieser Sache eine Partnerschaft mit den beiden Windpark-Betreibern Parkwind und GEOxyz eingegangen. Eric Antoons, Co-CEO von Parkwind, steht voll und ganz hinter diesem nachhaltigen Projekt: „Die Welt verändern beginnt damit, sich selbst zu verändern. Diese Bunkerstation ist ein erster Schritt auf dem Weg, der unserer Ansicht nach die Norm der Zukunft ist: kohlenstofffreie Schifffahrtsaktivitäten. Das fängt bei der Vermeidung des Kohlenstoffabdrucks bei unseren eigenen Offshore-Aktivitäten.“

Die Wasserstoff-Schiffstankstelle entsteht auf dem früheren „Foxtrott“-Gelände (Foto oben). Derzeit läuft der Antrag für die Bau- und Betriebsgenehmigung. Baustart soll möglichst Anfang 2023 sein und Ende dieses Jahres soll die Anlage in Betrieb genommen werden können.