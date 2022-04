März 2022: Weiterer Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen in Flandern

Der deutlichste Rückgang ist bei den Arbeitslosen zu sehen, die zwischen einem und zwei Jahren auf Arbeitsuche sind und bei den Arbeitsuchenden, die jünger als 20 Jahre alt sind. In den Provinzen Limburg und Westflandern sind diese Zahlen am stärksten gesunken.

„Die Arbeitslosenzahlen sinken weiter auf Jahres- und auf Monatsbasis. Das Matching mit der hohen Zahl an offenen Stellen bleibt aber eine große Herausforderung, weil einige Stolpersteine in Richtung Arbeit erst noch beseitigt werden müssen. Trotzdem sehen wir jeden Monat einen Abgang von Arbeitslosen. Das ist eine gute Nachricht. Unser Arbeitsmarkt und unsere Unternehmen begrüßen jedes Talent“, so Arbeitsministerin Crevits.

„Lernen am Arbeitsplatz muss das Mantra sein, um eine Kompetenzkluft zu überbrücken“, so die Ministerin weiter. Von den 182.442 Arbeitsuchenden im März sind 135.281 Betroffene beim flämischen Arbeitsamt VDAB eingeschrieben und rund 23.000 Arbeitsuchende folgen Aus- oder Weiterbildungen bzw. befinden sich in einem sogenannten „Vorarbeits-Trajekt“.

Bei den Arbeitsuchenden unter 25 Jahren sinkt die Arbeitslosenquote in Flandern um 18 % und in der Gruppe der 25- bis 59-Jährigen um 14 % auf Jahresbasis. Im März sank die Zahl der Betroffenen, die zwischen 1 und 2 Jahren auf Jobsuche sind und zwar um 26 %. Die Zahl derer, die unter einem Jahr auf Arbeitsuche sind, sank um 16 %. Am schnellsten finden Personen den Weg aus der Arbeitslosigkeit, die eine Ausbildung aber kein Studium absolviert haben und hochausgebildete Arbeitsuchende.