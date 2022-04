Salmonellen: Belgiens Lebensmittelbehörde ruft Schokoprodukte von Ferrero zurück

Betroffen sind Produkte, die im belgischen Ferrero-Werk in Arlon in der Provinz Luxemburg hergestellt wurden. Hier ist offenbar eine Produktionslinie betroffen. Die meisten von Salmonellen betroffenen Produkte sind bereits aus dem Handel genommen worden, doch möglicherweise sind doch einige Produkte vor der Rückrufaktion noch verkauft worden.

Dies birgt nicht unbedingt eine akute Gefahr, wie von Seiten der FAVV verlautete, denn nicht jeder, der ein salmonellenverseuchtes Schokoladenei gegessen habe, entwickele eine Infektion. Doch ein erhöhtes Risiko, daran zu erkranken, haben Menschen mit einem schwachen Immunsystem, kleine Kinder oder schwangere Frauen.

Eine Salmonellenvergiftung erkenne man an Fieber, Durchfall und Bauchkrämpfen. Dann, so der Rat der Lebensmittelbehörde, sollte man den Arzt aufsuchen. Doch seien in Belgien bisher keine Fälle bekannt, die zu 100 % mit den betroffenen Produkten von Ferrero aus Arlon in Verbindung gebracht werden.

Bislang liegen europaweit nur wenige Salmonellen-Ausbruche durch solche Ferrero-Produkte vor und in Belgien nur einige Verdachtsfälle, so die FAVV in einer Mitteilung. Bei der FAVV hieß es dazu, dass die Untersuchung, um die Zutat zu finden, die mit Salmonellen verseucht ist, noch laufe. Möglich sei, dass trockene Produkte unter feuchten Bedingungen verarbeitet wurden.