Wasserturm ist ausgelaufen: Einige Ortschaften in Flämisch-Brabant haben gerade kein Trinkwasser

In der Ortschaft Geldrode in der Nähe von Aarschot ist ein Wasserrohrbruch in der Leitung entstanden, die Wasser vom Versorgungszentrum in Aarschot zum Wasserturm von Baal befördert. Seit einigen Tagen bemerkten Anwohner, die mit Wasser aus diesem Turm versorgt werden, dass der Druck auf ihren Leitungen abgenommen hatte. Inzwischen kommt gar kein Wasser mehr aus dem Hahn.

Inzwischen ist die „Watergroep“, die flämische Wasserversorgungsgesellschaft, dabei, das Leck zu dichten. Die Gesellschaft pumpt jetzt auch Wasser in die Versorgungsleitung, doch der Druck auf den Leitungen in den Häusern bleibt eher schwach und in den Gegenden, die höher gelegen ist, kam bis Dienstagmittag immer noch kein Wasser an.

Das Leck ist in einer Leitung entstanden, die unterirdisch verlegt ist. Das Wasser ist über ein Loch, dass sich in der Erde gebildet hat, in einen nahegelegenen Bach geflossen. Bei der „Watergroep“ hieß es dazu, dass das Leck in den Nachmittagsstunden am Dienstag wieder abgedichtet sei. Es werde aber noch eine Zeit lang dauern, bis die Leitungen wieder alle angeschlossenen Haushalte erreicht habe.