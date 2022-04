Bericht des Europarates: Hohe Selbstmordzahlen in Belgiens Gefängnissen

In Belgien sterben nach den Statistiken des Europarates pro Jahr 15 der durchschnittlich 10.000 Häftlinge im Gefängnis durch Selbsttötung. Das ist ein Wert, der dreimal höher liegt, als im europäischen Durchschnitt, denn der liegt bei 5 Suiziden pro 10.000 Häftlingen.

Das bedeutet, dass sich pro Monat einer oder mehrere Gefangene in der Zelle das Leben nehmen. Insgesamt ist etwa jeder dritte Sterbefall in einer belgischen Haftanstalt ein Selbstmord. Damit liegt die Zahl der Selbstmorde im Gefängniswesen in Belgien auch 8 bis 10 Mal höher, als beim Rest der Bevölkerung in unserem Land.

Das könnte an der chronischen Überbelegung in den hiesigen Gefängnissen liegen - wie unser Video aus der Haftanstalt Beveren zeigt, denn auch in diesem Bereich steht Belgien im Bericht des Europarates zum Gefängniswesen europaweit an der Spitze. Im Jahr 2010 kamen auf 100 Plätzen für Häftlinge in den Zellen 108 Gefangene.

Hinzu kommt noch die Vermutung, dass auch der hohe Gebrauch von Drogen und die folglich höhe Zahl an Sterbefällen durch eine Überdosis ein weiterer Grund für Selbstmorde sein könnte.