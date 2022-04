Der Norweger Alexander Kristoff gewinnt den Scheldepreis in Schoten

Alexander Kristoff von der Intermarché-Wanty-Gobert-Mannschaft hat den diesjährigen Scheldepreis gewonnen. Der Norweger kam in einer 13-köpfigen Ausreißergruppe als erster in Schoten über die Ziellinie, als er den anderen davonfahren konnte. Kristoff hat den Scheldepreis bereits 2015 einmal gewonnen. Das 198,7 km lange Rennen war kurz nach Mittag in Terneuzen gestartet.