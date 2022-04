Die EU entzieht 19 Diplomaten der russischen Vertretung in Brüssel die Akkreditierung

Das EU-Außenamt präzisierte die Maßnahme am Dienstag in einer Pressemitteilung: „19 Mitglieder der ständigen Vertretung der Russischen Föderation bei der EU sind zu ‚personae non-gratae‘ erklärt worden, weil sie an Aktivitäten teilgenommen haben, die gegen ihr diplomatisches Statut verstoßen.“

Diese Aktionen seien „illegal und provokant“ gewesen und hätten gegen die Sicherheitsinteressen der EU und ihrer Mitgliedsländer verstoßen, in dem die den Wiener Konvent zu den diplomatischen Beziehungen verletzt hätten. Dieser Vertrag der Vereinten Nationen regelt u.a. die Arbeit von Botschaften und Diplomaten.

Aufenthaltsgenehmigungen aufgehoben

Für die russischen Diplomaten bedeutet das, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung für Belgien aufgehoben wird, denn diese wurde aufgrund der Akkreditierung der Betroffenen als diplomatische Vertreter bei der EU erteilt. „Die Privilegien und die Immunität der betroffenen russischen Bürger sind aufgehoben und sie sind dazu angehalten, das belgische Territorium zu verlassen“, hieß es weiter von Seiten der EU dazu.

Jetzt ist es an den belgischen Behörden, die Aufenthaltsgenehmigung für die betroffenen Russen aufzuheben und dafür zu sorgen, dass diese binnen der kommenden zwei Wochen das Land verlassen. Der Beschluss der EU wurde gemeinsam mit dem belgischen Außenministerium getroffen.