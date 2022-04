Steigende Preise: Die Warenhausketten akzeptieren die Preiserhöhungen der Lebensmittelindustrie nicht

Rohstoffe zur Herstellung von Lebensmitteln, wie Getreide und pflanzliches Öl sind ohnehin schon teurer geworden und der Krieg in der Ukraine hat die Preise für solche Zutaten weiter steigen lassen, zumal einige dieser Produkte ausgerechnet aus Russland oder der Ukraine kommen. Inzwischen steigen auch die Unkosten für den Transport, da z.B. seit einiger Zeit auch die Schifffahrt höhere Beförderungskosten für die Lebensmittelhersteller (und nicht nur für sie) in Rechnung stellen.

Nicht wenige Lebensmittelhersteller in Belgien fahren inzwischen schon Teile ihrer Produktion herunter, weil sie sonst nicht mehr rentabel arbeiten können. Die Preise im Einzelhandel, z.B. in den Warenhäusern, müssen steigen, findet der belgische Lebensmittelverband Fevia. Dort heißt es dazu: „Wir können beinah nicht anders, als die Verbraucher an den steigenden Preisen zu beteiligen. Auch sie müssen einen Teil dazu beitragen.“